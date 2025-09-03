Август вырулил на рекорд

Рынок новых легковых автомобилей продолжает оживать: августовские продажи оказались рекордными с начала года. Дилеры оценивают ситуацию с осторожным оптимизмом. По их мнению, резкий рост рынка вряд ли возможен, но сентябрь с большой вероятностью также превзойдет итоги августа.

Продажи новых легковых автомобилей в РФ в августе выросли относительно июля на 1,3%, до 122,24 тыс. штук, подсчитали в «Автостате». Это рекордный результат с начала года. Впрочем, год к году по-прежнему фиксируется отрицательная динамика — 17,6%. По итогам января—августа рынок продолжает находиться в минусе: продажи снизились на 23% год к году, до 773,26 тыс. штук.

На рынке наметился устойчивый тренд на плавный рост спроса, отмечают опрошенные “Ъ” эксперты. Этому продолжают способствовать скидочные предложения со стороны дилеров, снижение ставки ЦБ и субсидии на автокредиты со стороны производителей, поясняет исполнительный директор «Автостата» Сергей Удалов. Кроме того, рассуждает эксперт, продажи поддерживает ожидание дальнейшего роста цен. «У людей есть понимание того, что цены все равно в течение долгого времени не будут оставаться на этом уровне. Потихоньку все равно будут расти, а пока есть выгодные предложения»,— добавляет господин Удалов.

Эксперт напоминает, что снижение стоимости автомобилей обеспечивалось акциями и скидками, а не пересмотром рекомендованных розничных цен производителей. Дисконты, по мнению Сергея Удалова, могут сохраниться до конца года, но не на все модели: по ряду популярных автомобилей они могут закончиться уже осенью. Директор департамента продаж новых автомобилей компании «Рольф» Николай Иванов отмечает, что параллельно уменьшению стоков будут сокращаться и дисконтные программы. «Некоторые бренды уже вышли на "здоровый" уровень запасов, однако он все еще выше нормы»,— добавляет он.

Впрочем, коммерческий директор автомобильного маркетплейса Fresh Евгений Житнухин считает, что рынок все еще характеризуется высоким уровнем стоков, особенно по моделям иностранного производства. «Существующий уровень скидок и специальных предложений останется актуальным как минимум до конца года и, возможно, дольше, пока рыночные условия не стабилизируются окончательно»,— уверен топ-менеджер. Затоваренность складов, по оценке гендиректора ГК «Автодом» Андрея Ольховского, будет сохраняться до момента повышения уровня продаж до отметки 140–150 тыс. автомобилей в месяц. Хотя замгендиректора по продажам новых автомобилей АГ «Авилон» Ренат Тюктеев утверждает, что переизбытка на рынке нет. «Склады сегодня сбалансированы оптимально, и ситуацию со стоками можно охарактеризовать даже как легкий дефицит»,— рассказывает топ-менеджер.

Лидером рынка традиционно остается Lada. Продажи бренда относительно июля сократились на 2,2%, до 27,61 тыс. штук. На втором месте Haval (подвинувший Chery на строчку вниз): продажи новых машин бренда месяц к месяцу выросли на 22,2%, до 16,03 тыс. штук. Реализация Chery упала на 17,8%, до 11,1 тыс. штук. Следом идут Geely и Belgee (первый бренд собирается в Китае, второй — на заводе в Белоруссии): число сделок с ними выросло на 3,6%, до 8,69 тыс. штук, и на 19,9%, до 7,81 тыс. штук соответственно. При этом белорусская марка вытеснила Changan на пятое место.

Топ моделей по продажам новых легковых автомобилей за январь—август 2025 года Выйти из полноэкранного режима Место Модель Объем продаж (шт.) Доля рынка (%) 1 Lada Granta 94102 12,17 2 Lada Vesta 55891 7,23 3 Haval Jolion 37784 4,89 4 Lada Niva Legend 21268 2,75 5 Changan UNI-S 20805 2,69 6 Belgee X50 20786 2,69 7 Geely Monjaro 20426 2,64 8 Chery Tiggo 4 17480 2,26 9 Haval M6 17475 2,26 10 Chery Tiggo 7L 10139 1,31 Открыть в новом окне Источник: «Автостат».

Самая продаваемая модель в августе — Lada Granta, следом идет Haval Jolion, сместивший Lada Vesta на третью строчку, следует из данных «Автостата».

По мнению главного редактора журнала «За рулем» Максима Кадакова, отложенный спрос на рынке постепенно начал реализовываться еще в июле и августе, поэтому резкого роста продаж осенью не ожидается. Господин Удалов считает, что результат сентября, вероятно, будет выше августа. Николай Иванов ожидает, что показатели каждого осеннего месяца будут в границах 120–130 тыс. новых автомобилей. Впрочем, по оценке господина Тюктеева, спрос последние три недели теряет свою силу, поэтому оптимистичный прогноз на сентябрь — 110–120 тыс. новых легковых машин. Андрей Ольховский также отмечает, что продажи в августе были «как американские горки», но сентябрь, по его мнению, будет результативным месяцем.

В целом 2025 год, вероятно, завершится со значительным минусом: по прогнозу старшего аналитика «Эйлера» Владимира Беспалова, продажи сократятся на 22%, до 1,23 млн новых машин.

Наталия Мирошниченко