Медведев назвал инициативы коалиции по Украине «чушью собачей»

Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал «чушью собачьей» инициативы «коалиции желающих» по гарантиям безопасности для Украины.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Это чушь собачья, ересь такая — то, чем они занимаются. Выражаясь на английском языке, это bullshit или просто shit»,— сказал господин Медведев в беседе с журналистами во время своей поездки в Светогорск. Он отметил, что любые гарантии безопасности для Киева должны обсуждаться с российской стороной.

4 сентября прошла встреча «коалиции желающих», в которой участвовали главы свыше 30 стран. В их числе был премьер-министр Великобритании Кир Стармер, президент Франции Эмманюэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский. Президент США Дональд Трамп присоединился к ним по видеосвязи. Господин Макрон сообщил, что по итогам встречи 26 стран выразили готовность отправить свои войска на Украину после наступления перемирия.

Подробнее об итогах встречи «коалиции желающих» — в материале «Ъ» «Коалиция желающих перешла от желаний к договоренностям».