Уроженец Баку Сафарян стал фигурантом дела об убийстве начальника РХБЗ Кириллова

В деле об убийстве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) генерал-лейтенанта Игоря Кириллова появилось несколько фигурантов. По данным «Ъ», одним из них стал уроженец Баку Роберт Сафарян.

Роберта Сафаряна задержали еще 23 декабря 2024 года и обвинили в незаконном обороте взрывчатки. По данным следствия, именно он снабдил исполнителя Ахмаджона Курбонова бомбой. Пока неизвестно, признает ли фигурант свою вину, однако защита ходатайствовала о его переводе под домашний арест.

По версии следствия, 17 декабря 2024 года на Рязанском проспекте в Москве Ахмаджон Курбонов дистанционно привел в действие взрывное устройство. Оно было размещено в электросамокате у подъезда дома, из которого выходили Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов. Оба погибли при взрыве.

