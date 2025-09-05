Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Силы ПВО сбили 92 беспилотников ВСУ над регионами России

Средства ПВО ночью 5 сентября уничтожили 92 беспилотника армии Украины над территорией России, сообщили в Минобороны России.

По данным ведомства, были сбиты:

  • 15 БПЛА — над территорией Брянской области;
  • 13 — над Ростовской областью;
  • 12 — над Тульской областью;
  • 11 — над Калужской областью;
  • 9 — над Рязанской областью;
  • 8 — над Крымом;
  • 7 — над Воронежской областью;
  • 5 — над Курской областью;
  • 5 — над Орловской областью;
  • 2 — над Липецкой областью;
  • 2 — над Белгородской областью;
  • 1 — над Смоленской областью;
  • 1 — над акваторией Черного моря;
  • 1 — над акваторией Азовского моря.

