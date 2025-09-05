Силы ПВО сбили 92 беспилотников ВСУ над регионами России
Средства ПВО ночью 5 сентября уничтожили 92 беспилотника армии Украины над территорией России, сообщили в Минобороны России.
По данным ведомства, были сбиты:
- 15 БПЛА — над территорией Брянской области;
- 13 — над Ростовской областью;
- 12 — над Тульской областью;
- 11 — над Калужской областью;
- 9 — над Рязанской областью;
- 8 — над Крымом;
- 7 — над Воронежской областью;
- 5 — над Курской областью;
- 5 — над Орловской областью;
- 2 — над Липецкой областью;
- 2 — над Белгородской областью;
- 1 — над Смоленской областью;
- 1 — над акваторией Черного моря;
- 1 — над акваторией Азовского моря.