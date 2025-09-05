Хорватия не будет направлять войска на Украину

Министр обороны Хорватии Иван Анушич заявил, что его страна не планирует направлять военнослужащих на Украину. Этого, по словам господина Анушича, не произойдет даже при установлении режима прекращения огня.

«Мы не готовы, не хотим и не планируем отправлять хорватскую армию на Украину»,— приводит его слова издание Vecernji list. Аналогичные заявления ранее сделали Польша и Италия.

Накануне в Париже прошла встреча «коалиции желающих». По итогам заседания президент Франции Эмманюэль Макрон подтвердил готовность 26 стран-членов коалиции направить войска на Украину в качестве гарантии безопасности для страны. Еще несколько государств, уточнил господин Макрон, обдумывают позицию по этому вопросу.

Подробности встречи — в материале «Ъ» «“Коалиция желающих” перешла от желаний к договоренностям».