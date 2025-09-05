Песков: мошенники будут использовать Max, как и другие мессенджеры

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что мошенники будут использовать мессенджер Max, как и другие иностранные мессенджеры. По его словам, разницы между российским и зарубежными сервисами в этом плане нет.

«Я просто не понимаю, в чем разница. <...> Потому что мошенники также пользуются что Telegram, что Max»,— сказал господин Песков в интервью ТАСС на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Накануне зампредправления Сбербанка Станислав Кузнецов сообщил, что мошенники начали чаще использовать новый мессенджер Max для обмана россиян. 20 августа МВД призвало пользователей соблюдать «базовые правила безопасности». При этом в ведомстве отметили, что Max обеспечивает повышенную степень защиты по сравнению с зарубежными аналогами.