МВД призвало пользователей Max соблюдать правила безопасности

Национальный мессенджер Мax обеспечивает повышенную степень защиты по сравнению с зарубежными аналогами, заявили в МВД. Тем не менее в ведомстве призвали при его использовании соблюдать «базовые правила безопасности».

В частности, нельзя никому сообщать секретные коды или совершать финансовые операции по указанию незнакомцев. «Проверяйте личности тех, с кем вы общаетесь!» — написала в Telegram официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Сегодня полицейские задержали в Ростовской области подозреваемого в пособничестве зарубежным мошенникам, которые использовали в своей схеме мессенджер Max. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в крупном размере.

В июне президент Владимир Путин подписал закон о создании национального мессенджера. 19 августа пресс-служба Max сообщила, что на платформе зарегистрировались 18 млн пользователей.

