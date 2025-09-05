Зоогостиницу DogTown проверят из-за сообщений о жестоком обращении с животными

Чеховская городская прокуратура организовала проверку частной зоогостиницы в Чехове. В пресс-службе ведомства уточнили, что в соцсетях сообщают о ненадлежащих условиях содержания питомцев. Прокуроры также взяли под контроль ход проверки, организованный местным отделом полиции.

По информации портала 29RU, речь идет об элитной зоогостинице DogTown. На распространившихся в соцсетях кадрах видно, что собак содержали в стоящих друг на друге клетках. На животных надевали ошейники с электрошокером, отходы за ними не убирались.

Среди клиентов зоогостиницы были блогер Эльдар Джахаров и певица Дарья Кустовская, известная под псевдонимом MONA. Владельцы собак намерены писать заявление о жестоком обращении с животными.

Никита Черненко