Стоимость золота второй день подряд обновляет рекорд

Стоимость золота на бирже Comex превысила $3578,2 за тройскую унцию, что стало историческим максимумом. По состоянию на 9:15 цена фьючерсов с поставкой в декабре растет на 0,42%, до $3,560,7 за тройскую унцию, следует из данных Investing.com.

Предыдущий рекорд был установлен вчера, когда стоимость золота превысила $3550 за тройскую унцию. За девять дней металл подорожал почти на 5%. Интерес к нему растет в связи с ожиданиями небольшого смягчения монетарной политики ФРС, в том числе благодаря давлению со стороны президента США Дональда Трампа.

Подробности — в материале «Ъ» «Золото уходит в запас».