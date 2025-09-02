Золото уходит в запас

Котировки золота на спот-рынке вплотную приблизились к историческому максимуму $3,5 тыс. за унцию. За девять дней металл подорожал почти на 5%. Интерес к нему растет в связи с ожиданиями небольшого смягчения монетарной политики ФРС, в том числе благодаря давлению со стороны президента США Дональда Трампа. В таких условиях активы золотых ETF выросли до двухлетнего максимума, превысив 2,9 тыс. тонн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Неделю золото начало с обновления многомесячного максимума. По данным Investing.com, его котировки на спотовом рынке достигали отметки $3,49 тыс. за тройскую унцию, максимума с 22 апреля, когда был установлен исторический рекорд $3500,33 за унцию. Даже с учетом отката котировок ниже $3,48 тыс. за унцию цены остаются выше показателей предшествующих четырех месяцев. За девять дней почти непрерывного роста золото подорожало на 5% и вышло из узкого коридора, в котором торговалось в предыдущие месяцы ($3,25–3,35 тыс. за унцию).

Уверенно росли и котировки других драгоценных металлов. Стоимость серебра обновила максимум с сентября 2011 года, достигнув отметки $40,7 за унцию. Это более чем на 7% выше значений двухнедельной давности. Котировки платины выросли на 6,5%, превысив $1,41 тыс. за унцию, обновив максимум с 28 июля. Из ряда выбивался палладий, стоимость которого выросла лишь на 0,5%, до $1,13 тыс. за унцию.

Обновлению многомесячного максимума для золота способствуют ожидания снижения ставки ФРС в сентябре. О такой возможности 22 августа на ежегодной конференции в Джексон-Хоуле заявил глава американского регулятора Джером Пауэлл. Глава ФРС отметил растущие риски для американского рынка труда и заявил, что изменение баланса рисков в экономике может потребовать корректировки денежно-кредитной политики. С учетом сохраняющихся инфляционных рисков из-за проводимой президентом США Дональдом Трампом тарифной политики мало кто из экспертов ждет значительного снижения ставки. Но согласно индикатору FedWatch, рассчитываемому биржей CME на основании фьючерсов на ставку ФРС, вероятность ее снижения на 25 базисных пунктов в сентябре оценивается в 90%, хотя еще месяц назад составляла 38%.

Добавляет уверенности в скором снижении ставки и влияние президента США на ФРС. На минувшей неделе он отправил в отставку члена совета управляющих финансового регулятора Лизу Кук. «У рынка такие решения могут вызывать опасения по поводу независимости американского регулятора, резкой смены монетарной политики и, как следствие, новой инфляционной волны»,— отмечает эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Людмила Рокотянская.

В таких условиях мировые инвесторы активно наращивают вложения в золото. По данным агентства Bloomberg, за минувшую неделю активы биржевых фондов (ETF), инвестирующих в золото, выросли почти на 33 тонны и впервые с июня 2023 года превысили уровень 2,9 тыс. тонн. О покупках драгоценного металла говорят и данные Emerging Portfolio Fund Research (EPFR). По оценке “Ъ”, основанной на отчете Bank of America (учитывает данные EPFR), за неделю, закончившуюся 26 августа, приток средств в золотые фонды составил $1,4 млрд, тогда как неделей ранее такие инвестиции с трудом перевалили за $100 млн. «Ряд инвесторов, возможно, видят сильное движение в ценах на золото и испытывают так называемый FOMO (страх упущенной возможности), пытаются таким образом получить экспозицию»,— отмечает портфельный управляющий УК «Альфа-Капитал» Никита Зевакин.

В сложившихся условиях аналитики не исключают продолжения роста цен, но сомневаются, что он будут устойчивым. «Многие ожидания по будущим событиям, включая смягчение монетарной политики ФРС, могут быть отчасти уже в цене. Поэтому не исключено продолжение роста цен на золото, но не жду, что он будет таким же стремительным, как и в предыдущие два года»,— отмечает Людмила Рокотянская.

В ФГ «Финам» в базовом сценарии ждут в ближайшие месяцы движение цен в широком диапазоне $3–3,5 тыс. за унцию. В оптимистичном сценарии котировки могут вырасти до $3,7–3,8 тыс. за унцию. Это может произойти на фоне нового витка эскалации ситуации на Ближнем Востоке или на востоке Европы. «Вероятность данного сценария невысокая. Если градус эскалации на Ближнем Востоке, а также на Украине и в мире будет снижаться, то цена на золото может скорректироваться в район $2,8–3 тыс. за унцию с перспективой еще более существенного снижения в дальнейшем, поскольку за последние пару лет стоимость драгметалла слишком значительно отдалилась от своих долгосрочных средних значений»,— отмечает аналитик ФГ «Финам» Александр Потавин.

Виталий Гайдаев