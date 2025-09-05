В Железнодорожном районе Екатеринбурга открылась новая детская поликлиника

В Екатеринбурге открылась новая детская поликлиника Детской городской клинической больницы №9 в Железнодорожном районе, сообщили в мэрии. В церемонии открытия приняли участие врио губернатора Свердловской области Денис Паслер и глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Телеграм-канал Дениса Паслера Фото: Телеграм-канал Дениса Паслера Фото: Телеграм-канал Дениса Паслера Фото: Телеграм-канал Дениса Паслера Фото: Телеграм-канал Дениса Паслера Следующая фотография 1 / 5 Фото: Телеграм-канал Дениса Паслера Фото: Телеграм-канал Дениса Паслера Фото: Телеграм-канал Дениса Паслера Фото: Телеграм-канал Дениса Паслера Фото: Телеграм-канал Дениса Паслера

«Площадь поликлиники — 7,6 тыс. кв. метров. Укомплектованность медработниками — 100 %. Не раз говорил: новые стены и современное оборудование — это прекрасно и, конечно, важно, но самое главное – это люди, это высококвалифицированные специалисты, оказывающие помощь как детям, так и взрослым»,— сказал Денис Паслер.

Объект построен по программе модернизации первичного звена здравоохранения: на его возведение направлено около 1,3 млрд руб. из федерального и областного бюджетов, еще 196 млн руб. выделили из регионального бюджета на оснащение.

Медучреждение рассчитано на 20 педиатрических участков и сможет принимать до 500 детей в смену. В учреждении работают более 20 профильных специалистов, есть малая операционная, оборудование для УЗИ, эндоскопии и рентгена. Также организованы отделения неотложной помощи, амбулаторной реабилитации, кабинеты охраны зрения детей и отделение восстановительного лечения. В учреждении также обеспечена доступная среда для маломобильных пациентов.

Ранее «Ъ-Урал» писал, что в Артемовском (Свердловская область) открылась новая четырехэтажная поликлиника на 500 человек в день. До конца года в Свердловской области планируют открыть семь новых поликлиник — в Екатеринбурге, Реже, Березовском, Артемовском, Серове и Арамиле .

Полина Бабинцева