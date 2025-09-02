В Артемовском открыли новую поликлинику на 500 посещений в день
В Артемовском открылась первая из семи поликлиник, строительство которых планируется завершить до конца года. Об этом сообщил врио губернатора Свердловской области Денис Паслер в своем Telegram-канале.
Четырехэтажная поликлиника рассчитана на 500 посещений в смену и охватывает около 37 тыс. жителей города и близлежащих сел. Новый медицинский центр оснащен современной диагностической базой, включая УЗИ, лучевую и функциональную диагностику, а также эндоскопические исследования.
Дневной стационар теперь находится в основном здании, а число терапевтических участков увеличено до десяти. До конца года в Артемовский приедут еще 16 молодых специалистов, для которых решается вопрос предоставления служебного жилья.
Одновременно завершается ремонт подъездной дороги по улице Энергетиков. Работы ведутся без ограничений для пациентов, проезд и проход пешеходов обеспечены.
«Мы планомерно идем к тому, чтобы в каждом муниципалитете региона была доступная и качественная медицина: хорошо оборудованные больницы, квалифицированные врачи и весь спектр услуг, необходимых для сохранения и укрепления здоровья»,— подчеркнул Денис Паслер.
Ранее «Ъ-Урал» писал, что до конца года в Свердловской области планируют открыть семь новых поликлиник: пять детских и две взрослые.