В Артемовском открыли новую поликлинику на 500 посещений в день

В Артемовском открылась первая из семи поликлиник, строительство которых планируется завершить до конца года. Об этом сообщил врио губернатора Свердловской области Денис Паслер в своем Telegram-канале.

Четырехэтажная поликлиника рассчитана на 500 посещений в смену и охватывает около 37 тыс. жителей города и близлежащих сел. Новый медицинский центр оснащен современной диагностической базой, включая УЗИ, лучевую и функциональную диагностику, а также эндоскопические исследования.

Дневной стационар теперь находится в основном здании, а число терапевтических участков увеличено до десяти. До конца года в Артемовский приедут еще 16 молодых специалистов, для которых решается вопрос предоставления служебного жилья.

Одновременно завершается ремонт подъездной дороги по улице Энергетиков. Работы ведутся без ограничений для пациентов, проезд и проход пешеходов обеспечены.

«Мы планомерно идем к тому, чтобы в каждом муниципалитете региона была доступная и качественная медицина: хорошо оборудованные больницы, квалифицированные врачи и весь спектр услуг, необходимых для сохранения и укрепления здоровья»,— подчеркнул Денис Паслер.

Ранее «Ъ-Урал» писал, что до конца года в Свердловской области планируют открыть семь новых поликлиник: пять детских и две взрослые.

Полина Бабинцева