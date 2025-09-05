Жители Кубани и Дона получили 2,15 млрд рублей господдержки

Жителям Краснодарского края начислили 1,4 млрд руб. господдержки по программе досрочных сбережений. В Ростовской области государственное софинансирование составило около 750 млн руб. Максимальную господдержку в 36 тысяч рублей по итогам прошлого года получили около 44 тысяч краснодарцев и ростовчан, сообщили в пресс-службе Сбера.

Согласно данным аналитиков, начисления получили более 71 тыс. жителей Кубани на 1,4 млрд руб. Средний чек их ПДС-поддержки в крае — около 19 тыс руб. Максимальное софинансирование (36тысяч рублей) получил почти каждый второй (около 29 тыс. человек). В Ростовской области господдержку начислили 47,2 тыс. человек на почти 750 млн руб. Средний чек — 16 тыс. руб.

«Суммарно в конце августа более 118 тыс. жителей Кубани и Дона получили господдержку по программе долгосрочных сбережений на 2,15 млрд руб.»,— рассказала заместитель председателя Юго-Западного банка Сбербанка Лариса Безделева, ее слова приводятся в сообщении.

Мария Хоперская