Экс-директор фирмы «Магистраль» пойдет под суд по делу о махинациях с налогами

Один из бывших руководителей ООО «Фирма "Магистраль"» Роман Косарев предстанет перед судом в Нижнем Новгороде по обвинению в уклонении от уплаты налогов (п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ). Ущерб от его действий оценивается в 321 млн руб., сообщили в прокуратуре региона 5 сентября.

По версии следствия, с 2019 года по 2020 год обвиняемый заключал фиктивные договоры с более чем 20 коммерческими организациями. По этим договорам обязанность уплаты налогов с полученной прибыли возлагалась на данные предприятия, при этом фактически налог с них не взимался. Затем обвиняемый представлял подложные декларации.

Дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Приокский районный суд. Также прокуратура предъявила иск о возмещении ущерба, причиненного преступлением.

В региональном СУ СК в свою очередь сообщили, что для обеспечения исполнения приговора арестованы транспортные средства организации на сумму 500 млн руб.

Как писал «Ъ-Приволжье», в мае 2025 года арбитражный суд по заявлению УФНС признал ООО «Нижегородавтодор» взаимозависимым юрлицом с ООО «Фирма "Магистраль"». По ее долгам с общества решено взыскать 718,7 млн руб.

В 2023 году Романа Косарева, бывшего также гендиректором ООО «Каменищенский карьер», приговорили к условному сроку за хищение по налоговому вычету 47 млн руб.

