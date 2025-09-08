Сегодня исполняется 70 лет начальнику Генштаба — первому замминистра обороны РФ, Герою России генералу армии Валерию Герасимову

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости Валерий Герасимов

Его поздравляет генеральный секретарь СНГ генерал армии Сергей Лебедев:

— Уважаемый Валерий Васильевич, от души поздравляю Вас с юбилеем! Ваш жизненный путь — пример преданного служения Родине. Где бы Вы ни были, Вы всегда проявляете качества настоящего офицера, командира, патриота России. Вы стратег и грамотно мыслящий военачальник с сильным характером и железной волей. Вам доверяют ответственнейшие задачи по защите Отечества, а на Западе Вас не без основания считают видным военным теоретиком и практиком. Многие годы непростой воинской службы и солидной военно-академической подготовки закалили Ваш боевой дух. Очень благодарен Вам за эффективное руководство Комитетом начальников штабов вооруженных сил государств—участников СНГ. Желаю Вам здоровья, сил, удачи и успехов. Оставайтесь и далее в строю и форме!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»