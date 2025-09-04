Объявлен четвертый аукцион по продаже пяти зданий в белгородском Старом Осколе

Финансовый институт развития в жилищной сфере «Дом. РФ» в четвертый раз выставил на аукцион имущественный комплекс на улице Комсомольская в городе Старый Оскол Белгородской области. Начальная цена лота по сравнению с прошлыми торгами снизилась с 8,9 млн до 7,1 млн руб. Это следует из документации тендера.

Шаг аукциона составляет 90 тыс., размер задатка — 719 тыс. руб. В состав лота входят земельный участок площадью 0,3 га, пять зданий на 1,7 тыс. кв. м в сумме и сооружение длиной 49 м на этом участке. Там возможна малоэтажная многоквартирная и среднеэтажная жилая застройка. Рядом расположены административные здания и образовательные учреждения.

«Дом.РФ» продает эту недвижимость с осени 2023 года. Всего прошло три аукциона, куда не поступило ни одной заявки. Также в городе продаются еще два здания и участок за 40 млн руб.

Анна Швечикова