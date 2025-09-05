Эксперты рассказали о самой дорогой недвижимости в Ростове-на-Дону

Рейтинг самой дорогой недвижимости составили в Ростове-на-Дону. Результатами с «Ъ-Ростов» поделились в пресс-службе «Авито».

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Лидером топа стала вилла в Аксайском районе площадью в 312 кв. м., которую оценивают в 110 млн руб. Согласно описанию, дом включает цокольный этаж с гаражом, хозяйственными помещениями и зоной отдыха, кухню-столовую с техникой и зоной у камина, несколько спален и рабочий кабинет. На территории в 19 «соток» разбит сад и виноградник, есть выход к собственной набережной с причалом. В помещении установлены инженерные системы «умный дом» и климат-контроль.

Дом в коттеджном поселке «Ясная поляна», площадью 323 кв. м., оценивают за 60 млн руб. Планировка дома включает четыре спальни с гардеробными, мастер-спальню, просторную кухню-гостиную с выходом на террасу, комнату отдыха с хамамом, хозяйственные помещения, бассейн с подогревом.

В Мясниковском районе – на улице Кольцевой – продается дом площадью 250 кв. м. Его стоимость оценили в 45 млн руб. Согласно описанию, внутри пять комнат, три санузла, кухня-гостиная, терраса с панорамным остеклением, спальная зона и зона отдыха. Ремонт выполнен при участии дизайнера из Канады, уточняют в сообщении. А в работах использовали импортные отделочные материалы, а в некоторых элементах — золотую фольгу 24 карата. На участке обещают малоуходный сад с итальянскими растениями, беседку из лиственницы, мангальную зону и современный ландшафтный дизайн.

Завершает рейтинг особняк за 35 млн руб., площадью в 400 кв. м., на Цветочной улице. В доме три этажа, высокие потолки, панорамное остекление и терраса с бельгийскими витражами. На участке — бассейн, зона отдыха, детская площадка и пруд.

Константин Соловьев