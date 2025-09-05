Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Минобороны России: шесть безэкипажных катеров ВСУ уничтожены в Черном море

Вооруженные силы России сегодня поразили шесть безэкипажных катеров ВСУ в северо-западной части Черного моря. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По данным ведомства, под удар ВС России за неделю попали 12 управляемых авиационных бомб, 13 снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS и 1513 БПЛА.

В ночь на 5 сентября российские силы ПВО сбили 92 беспилотника. По одному дрону было уничтожено над акваториями Черного и Азовского морей.

