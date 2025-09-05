Силы ПВО за ночь сбили 92 беспилотника ВСУ над территориями РФ

Силы противовоздушной обороны России за ночь 5 сентября уничтожили и перехватили 92 беспилотника ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. Беспилотники были нейтрализованы над различными регионами России и в акваториях Черного и Азовского морей.

По данным Минобороны, наибольшее количество БПЛА было уничтожено в Брянской области — 15. В Ростовской области сбито 13 беспилотников, в Тульской — 12, а в Калужской — 11. В Рязанской области ликвидировано 9 дронов, в Крыму — 8, во Воронежской — 7.

В Курской и Орловской областях сбито по 5 беспилотников, в Липецкой и Белгородской — по 2. Также по одному дрону уничтожено в Смоленской области и над акваториями Черного и Азовского морей.