Россиян не оказалось среди погибших при крушении фуникулера в Лиссабоне

В результате крушения фуникулера в Лиссабоне погибли 16 человек, среди них нет граждан России. Об этом сообщило издание SIC Notcias. Десять пострадавших находятся в больнице, семеро из них пребывают в тяжелом состоянии, пишет издание со ссылкой на свои данные.

Фуникулер «Глория» сошел с рельсов вечером 3 сентября. Авария произошла из-за того, что в конструкции оборвался трос, и кабина с людьми врезалась в здание. Правительство Португалии объявило 4 сентября днем национального траура.

Фуникулер эксплуатировался с 1885 года и ежегодно обслуживал более 3 млн пассажиров. Португальское издание Observador сообщало, что в последний раз «Глория» проходила полное техобслуживание в 2022 году, а промежуточное — в 2024-м.