Суд продлил арест обвиняемому в нападении на БЦ «Манхэттэн»

Ленинский районный суд Екатеринбурга продлил меру пресечения для Амирхана Юсупова, обвиняемого в нападении на бизнес-центр «Манхэттен» осенью 2022 года, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области. Он будет находится под стражей до 29 сентября.

Фото: Суды Свердловской области

Юсупов обвиняется в покушении на убийство двух и более лиц, совершенном по предварительному сговору и с применением оружия (ч. 3 ст. 30, п.п. «а», «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Постановление суда пока не вступило в законную силу.

Как ранее сообщал «Ъ-Урал», Амирхан Юсупов был задержан в июне в Чечне. По данным ФСБ, Юсупов причастен к захвату парковочных комплексов и коммерческих зданий, включая бизнес-центр «Манхэттен».

Нападение на бизнес-центр «Манхэттен» произошло осенью 2022 года. Претензии на объект одновременно заявили две управляющие компании — «Кировская» и «Аурус». Тогда в аккаунте центра в социальной сети появилась информация, что в здание ворвались около 30 человек, которые нейтрализовали охрану и захватили помещения. По словам представителей БЦ, целью захватчиков было дестабилизировать работу БЦ.

Полина Бабинцева