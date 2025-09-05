На Дону более 60 тысяч гектар угодий заражено болезнями и сорняками

В Ростовской области более 60 тыс. га посевов заражены карантинными вредителями и болезнями. Об этом свидетельствуют данные регионального Россельхозцентра.

С начала года специалисты проверили 553 тыс. га озимых и яровых посевов, а также зернобобовых и масличных культур. Более 94% пришлось на озимые. Вредителей нашли на 31,5 тыс. га, болезни —на 30,5 тыс. га, на площади более 50 тыс. га нашли сорняки.

Наиболее распространенной в регионе болезнью оказался септориоз пшеницы (площадь распространения составила около 23 тыс. га). Корневые гнили выявили на площади 8,2 тыс. га. Кроме того, свыше 30 тыс. га угодий оказались местом обитания особо опасного вредителя — клопа вредная черепашка (Eurygaster integriceps).

Мария Хоперская