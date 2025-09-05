Песков: Telegram и WhatsApp должны остаться в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что мессенджерам Telegram и WhatsApp (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена) следует остаться в стране. Такое мнение он высказал в интервью ТАСС на Восточном экономическом форуме.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Дмитрий Песков

У российского мессенджера Max, отметил господин Песков, должна быть конкуренция в виде альтернативных платформ. Иначе Max не будет развиваться, убежден представитель президента. От этого, по его словам, будет зависеть популярность сервиса среди россиян.

С середины августа в России частично ограничены звонки в Telegram и WhatsApp. Мера принята для борьбы с мошенничеством. Роскомнадзор назвал данные мессенджеры ресурсами, где наиболее широко распространено телефонное мошенничество и чаще всего обманывают россиян.

