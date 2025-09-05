«Ленком» и ЦДР планируют объединиться до конца года

Объединение московского государственного театра «Ленком Марка Захарова» и «Центра драматургии и режиссуры» запланировано на декабрь 2025 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Собеседник агентства отметил, что слияние до конца года произойдет в случае, если к тому не возникнет препятствий.

В марте стало известно о том, что «Ленком» и ЦДР планируют объединиться. Сообщалось, что руководителем объединения станет Владимир Панков — сейчас он занимает должность художественного руководителя в обоих театрах. Планируется, что после слияния ЦДР станет структурным подразделением «Ленкома».

