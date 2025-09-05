Прокуратура добилась взыскания 77 млн за махинации с контрактом на ИТС в Орле

Орловский облсуд удовлетворил апелляционное представление прокуратуры региона и отменил решение Орловского райсуда о частичном удовлетворении гражданского иска ведомства. Апелляция постановила взыскать с бывшего и. о. начальника МКУ «Управление коммунальным хозяйством города Орла» Дмитрия Фролова ущерб в 77 млн руб. за приемку некачественных работ по муниципальному контракту. Об этом сообщили в надзорном ведомстве.

В апреле 2023 года Советский райсуд Орла признал Фролова виновным в превышении должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ, до десяти лет лишения свободы) и приговорил его к четырем годам лишения свободы условно.

В рамках реализации нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» МКУ обязали внедрить в Орле интеллектуальную транспортную систему (ИТС) в 2020 году. Как установил суд, с августа по декабрь 2020 года и. о. начальника управления организовал торги на первую очередь ИТС Орловской городской агломерации на основании технического задания, подготовленного московским ООО «Научно-производственное объединение "Интеллектуальные технические системы"» (по данным Rusprofile, конечные бенефициары — глава «Русхима» Виталий Южилин и Вячеслав Смирнов). Это позволило компании победить в конкурсе и получить муниципальный контракт.

Впоследствии выяснилось, что подготовленное и использованное подрядчиком техзадание не соответствовало эскизному проекту Росавтодора. Это привело к невозможности использования первой очереди ИТС в Орле. Несмотря на это, работы были приняты и оплачены в полном объеме. Бюджету облцентра был причинен ущерб на указанную сумму.

В мае 2023 года контракт на развитие орловской ИТС получило местное ЗАО «Единая национальная диспетчерская система» за 62,3 млн руб.

Алина Морозова