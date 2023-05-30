Развитием интеллектуальной транспортной системы Орла займется местная компания

ЗАО «Единая национальная диспетчерская система» займется развитием элементов интеллектуальной транспортной системы (ИТС) Орловской городской агломерации. Это следует из сообщения на сайте госзакупок.

Контракт будет заключен по начальной цене в 62,3 млн руб. Эти средства должны быть выделены из городского бюджета.

Среди работ, которые необходимо провести победителю аукциона,— обследование светофоров и проектирование удаленного управления ими, а также замена оборудования для ИТС. Кроме того, подрядчик должен будет содержать ситуационный центр ИТС и обеспечивать его работу в регионе.

В других регионах Черноземья также ведется работа по внедрению ИТС. Так. в Воронежской области на эти цели направят 619,4 млн руб. за три года. Работы по контракту проводит ПАО «Ростелеком». Кроме того, с конца прошлого года для расширения зоны охвата ИТС были заключены госконтракты с ООО «Прайм груп» (входит в ГК «Росатом») и ООО «ГК ОДД», в их рамках закупается дополнительное оборудование для ИТС. В Липецкой области «Строй инвест проект» проводит предварительное исследование для определения возможности внедрения ИТС за 55,3 млн руб.

По данным Kartoteka.ru, ЗАО «Единая нацоинальная диспетчерская система» зарегистрировано в Орле в 2007 году. Уставный капитал — 30 тыс. руб. Учредитель — Александр Семкин, гендиректор — Владислав Игошин. Выручка в 2021 году — 103 млн руб., чистая прибыль — 7,5 млн руб.

Олег Мухин

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