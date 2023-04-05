Экс-глава управления коммунальным хозяйством Орла Дмитрий Фролов получил условный срок за превышение полномочий на 80 млн рублей

Советский райсуд Орла приговорил бывшего и.о. начальника муниципального казенного учреждения «Управление коммунальным хозяйством города Орла» (МКУ УКХ) к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на четыре года за превышения должностных полномочий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ, до десяти лет лишения свободы). Об этом сообщили в областной прокуратуре.

Имя осужденного не раскрывается. Из судебном картотеке следует, что речь идет о Дмитрие Фролове. УКХ он возглавил весной 2019 года.

На МКУ в 2020 году были возложены обязанности по организации и осуществлению работ по внедрению интеллектуальной транспортной системы (ИТС) в Орле в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», рассказали в прокуратуре. Уголовное дело возбуждено на основании материалов регионального управления ФСБ.

Как установил суд, с августа по декабрь 2020 года Дмитрий Фролов организовал торги на внедрение первой очереди ИТС Орловской агломерации «в условиях ориентированности на единственного поставщика» ООО «Научно-производственное объединение "Интеллектуальные технические системы"». При этом подготовленное и использованное подрядчиком техническое задание «явно не соответствовало» ранее утвержденному «Росавтодором» эскизному проекту. Это, отметили в прокуратуре, привело к невозможности использования первой очереди ИТС. Однако МКУ приняло и полностью оплатило работы. Ущерб городскому бюджету превысил 80 млн руб.

Помимо условного срока суд на два года лишил Дмитрия Фролова права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями. Приговор в законную силу не вступил.

В августе 2022 году вместо УКХ в структуре мэрии появилось МКУ «Объединенный муниципальный заказчик». К нему также было присоединено МКУ «Управление капитального строительства». В марте дошло до суда дело бывшего главы этого ведомства Дмитрия Кузнецова о злоупотреблении должностными полномочиями и воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности.

О претензиях силовиков к главе Орла Юрию Парахину читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Прокуратура зашла к мэру с ярмарки».

Александр Прытков

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