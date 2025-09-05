Из-за атак БПЛА в Ростовской области страхование жилья выросло на 15–100%

На фоне возросшей беспилотной опасности в Ростовской области вырос объем продаж полисов страхования жилья. В зависимости от категории продукта и срока его действия показатели увеличились с от 15% до 100%. Об этом сообщили «Ведомости Юг» со ссылкой на специалистов ведущих страховых компаний.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Максимальные показатели зафиксировали у «Согаза»: с января по август 2025 года число заключенных договоров страхования недвижимости выросло более чем в два раза. В ЮРЦ «АльфаСтрахование» в августе отметили рекордных 24% (для сравнения брали показатели за июль). Компания «РЕСО-Гарантия» за семь месяцев этого года заключила 2,6 тыс. договоров страхования жилой недвижимости с риском «Терроризм, диверсия». Это на 731 договор или на 38% больше, чем в прошлом году.

Страховые компании напрямую связывают рост спроса с участившимися атаками БПЛА. Всплеск спроса на страховую защиту жилья происходит через два–три дня после очередной атаки БПЛА на тот или иной населенный пункт, а затем интерес постепенно утихает.

До конца этого года, по мнению страховщиков, рост спроса продолжится. «Росгосстрах» ожидает рост сегмента страхования жилья на 15–20%, такой же оценки придерживаются и в «Согазе». «АльфаСтрахование» дает чуть более сдержанный прогноз — в 10–15%.

Мария Хоперская