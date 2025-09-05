Десять человек пришлось эвакуировать из-за пожара в коммуналке на Миллионной

Эвакуация жильцов потребовалась из-за очередного квартирного пожара в Центральном районе Петербурга. Сигнал о возгорании по адресу: Миллионная улица, д. 17, поступил в пятницу, 5 сентября, в 13:16, сообщили в региональном ГУ МЧС.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Прибывшие на место спасатели выяснили, что четырехкомнатной коммунальной квартире на кухне площадью 3 кв. м горела обстановка на площади 1 кв. м.

Ликвидацией возгорания занимались 15 спасателей и три единицы техники. Огонь удалось потушить в 13:50.

Сведения о пострадавших в результате ЧП не поступали. Из опасной зоны пришлось эвакуировать десять человек, уточнили в МЧС.

Андрей Цедрик