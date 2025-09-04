Жительница Петербурга попала в больницу после пожара в доме на Брюсовской
Возгорание в квартире дома на Брюсовской улице закончилось госпитализацией жительницы Санкт-Петербурга. Пожар потушили утром 4 сентября, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу.
Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ
Вызов по происшествию поступил спасателям в 7:43. В доме № 20 по Брюсовской улице огонь возник в двухкомнатной квартире. Площадь возгорания составила три кв. м.
На ликвидацию пожара у специалистов ушло 20 минут. На месте происшествия работали 15 человек. В результате пожара пострадала петербурженка, ее госпитализировали.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что из-за пожара в доме на улице Кораблестроителей пришлось эвакуировать восемь человек.