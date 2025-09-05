В Ярославле началось обследование «зеленых масел»

В Ярославле ФГУП «Федеральный экологический оператор» (входит в госкорпорацию Росатом) начал обследование объекта накопленного вреда «зеленое масло» на территории бывшего сажевого завода. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

«Сейчас ведется подбор наилучших технологий для устранения объекта накопленного вреда. Проектирование запланировано на 2026 год. Непосредственная ликвидация начнется по проекту "Генеральная уборка" с 2027 года и завершится к 2030-му»,— написал господин Евраев.

На проектирование планируется привлечь средства из резервного фонда правительства РФ. Ранее министр финансов региона Алексей Долгов сообщал, что на ликвидацию потребуется от 3 до 10 млрд руб.

Отходы бывшего сажевого завода на берегу Волги около Юбилейного моста с так называемыми «зелеными маслами» находятся под землей. Правительство области изъяло земли у собственников для работ по ликвидации накопленного вреда природе. Последнее комплексное исследование по этой проблеме

проводилось в 2000 году.

Алла Чижова