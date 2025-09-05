Никитин: я благодарен «Локомотиву», но в ЦСКА я состоялся как тренер

Главный тренер Игорь Никитин при переходе из ярославского «Локомотива» в ЦСКА руководствовался среди прочего прошлым опытом работы в московском клубе. Об этом Никитин сообщил в интервью «Ведомостям».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ХК «Локомотив» Фото: ХК «Локомотив»

Напомним, что в мае 2025 года «Локомотив» впервые в своей истории стал обладателем Кубка Гагарина. К чемпионству ярославский клуб привел в том числе и Игорь Никитин, руководивший командой последние четыре сезона.

В июне «Локомотив» объявил, что Никитин «по собственной инициативе» расторг соглашение, которое действовало до 2027 года. Позже он был назначен главным тренером московского ЦСКА, в котором работал с 2014 по 2021 год, в том числе с 2017 года в качестве главного тренера. С армейцами Никитин выиграл Кубок Гагарина (2019) и еще два раза доходил до финала плей-офф (2018, 2021).

«Скажу так: мое возвращение было понятно не всем. Но из числа коллег, с которыми я разговаривал, ни у кого не было вопросов. Все поняли, почему я выбрал ЦСКА. Этот клуб для меня не случайный. Я очень благодарен "Локомотиву", но именно в ЦСКА я состоялся как тренер. И в том числе этот фактор был определяющим, когда я принимал решение. Ушел со своим тренерским штабом, потому что я довольно осторожный человек. Вокруг меня нет случайных людей. Тренерский штаб – это такая же команда. Очень тонкий химический механизм»,— приводят «Ведомости» слова бывшего наставника «Локомотива».

Уход Игоря Никитина не стал обсуждать президент ярославского ХК «Локомотив» Юрий Яковлев, посчитав, что в этом нет смысла. Однако господин Яковлев подробно рассказал о переговорах с Бобом Хартли, новым главным тренером «Локомотива».

5 сентября ярославский клуб матчем с челябинским «Трактором» откроет новый сезон чемпионата КХЛ.

Алла Чижова