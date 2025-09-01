Президент «Локомотива» рассказал о переговорах с Хартли

Переговоры с канадским тренером Бобом Хартли не были простыми. Об этом рассказал президент ярославского ХК «Локомотив» Юрий Яковлев на пресс-конференции перед сезоном 2025/26. Общение с журналистами состоялось перед последним матчем межсезонья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Боб Хартли

Фото: ХК «Локомотив» Боб Хартли

Фото: ХК «Локомотив»

После победы в сезоне 24/25 Кубка Гагарина главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин досрочно расторг контракт и заключил пятилетнее соглашение с ЦСКА. 5 июля ярославский клуб объявил о том, что главным тренером станет канадский специалист Боб Хартли, выигрывавший ранее Кубок Гагарина и Кубок Стэнли.

«Приглашение тренера такого уровня — это не рядовое событие, пришлось поработать, но это естественно. Конечно, переговоры были непростыми, потому что много предложений к нему поступало. Боб очень справедливый человек. Принимая мое приглашение, он волей-неволей обижал кого-то, а я знаю, что он ценит отношения»,— рассказал господин Яковлев.

Президент «Локомотива» опроверг ранее появлявшиеся сообщения СМИ о том, что в качестве наставника чемпионов рассматривался только иностранный специалист: «Для меня нет разницы, мне тренер нужен, а не национальность. Другое дело, что мы должны серьезно заниматься подготовкой отечественных тренеров». Он также рассказал, что команду мог возглавить тренер Дмитрий Красоткин, работающий в клубе с 2019 года. Однако сам господин Красоткин, по словам президента, сообщил, что не готов к наставничеству.

Отвечая на вопросы журналистов, глава ХК сообщил, что Боб Хартли — не самый высокооплачиваемый тренер в лиге. При этом наставник «такого уровня не может приехать и бесплатно работать, он должен получать приличные деньги», пояснил Юрий Яковлев.

Прошлый тренерский штаб «Локомотива», который возглавлял Игорь Никитин и по большей части перешел в ЦСКА, был шире, чем новый. Как сообщил Юрий Яковлев, штаб, возможно, расширят, но для начала «нужно понять, кого и чего не хватает».

Новый сезон Континентальной хоккейной лиги стартует 5 сентября. В Ярославле «Локомотив» встретится с челябинским «Трактором» в матче за Кубок Открытия.

Алла Чижова