Трамп: похоже, США потеряли Индию и Россию

Президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсети Truth Social фотографию, на которой изображены идущие вместе президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Индии Нарендра Моди. Господин Трамп оставил под изображением неоднозначную подпись.

«Похоже, мы потеряли Индию и Россию, которые перешли к глубинному, темному Китаю. Пусть у них будет долгое и процветающее будущее вместе!» — написал американский президент.

Руководители трех стран встречались во время саммита Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине. Заседание длилось два дня: с 31 августа до 1 сентября. Господа Путин, Си и Моди на саммите объединились против Дональда Трампа, писало The Wall Street Journal. CNN утверждал, что в Пекине в эти дни формировалась «ось потрясений», бросающая вызов Западу.

