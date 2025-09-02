Зарубежные СМИ: Каковы итоги саммита ШОС в Китае?

Лидеры Китая, России и Индии на саммите ШОС объединились против Дональда Трампа. По крайней мере, к таким выводам приходит The Wall Street Journal. При этом издание полагает, что никаких важных решений в Тяньцзине страны не приняли. В свою очередь, CNN утверждает, что в Пекине прямо сейчас формируется «ось потрясений», бросающая вызов Западу. Аналитики отмечают, что впервые в истории лидеры квартета стран — Ирана, России, Северной Кореи и КНР — объединились, чтобы продемонстрировать антиамериканский вектор. Все ведущие мировые СМИ пишут о тщательно срежиссированном образе Си Цзиньпина, который обнимается с Путиным и Моди, чтобы подать мощный сигнал Вашингтону. Подробности — в обзоре иностранной прессы на “Ъ FM”.

Си Цзиньпин, собрав на саммите Шанхайской Организации Сотрудничества лидеров со всей Азии и Ближнего Востока, показал свое видение нового мирового порядка. Вторым шагом, принимая крупный парад Победы, он нарочито демонстрирует военную мощь, пишет CNN. Это мягкая и жесткая силы Пекина. Становится ясно, что Китай хочет изменить мировые правила и не боится бросить вызов Западу. Подчеркивает это послание и список приглашенных гостей, среди которых более 20 мировых лидеров, в том числе глава Северной Кореи Ким Чен Ын, президент Ирана Масуд Пезешкиан и Владимир Путин. Это означает, что впервые квартет стран собирается объединиться, чтобы сформировать «ось потрясений», предупреждают вашингтонские стратеги. Для западных лидеров, отчаянно пытающихся усилить давление на Владимира Путина в украинском вопросе, это сигнал отойти в сторону. Си Цзиньпин ясно дает понять, что он единственный мировой тяжеловес, у которого есть реальный шанс влиять на Путина, полагает CNN.

The New York Times отмечает, что центральной фигурой саммита в Тяньцзине, казалось, был Владимир Путин. Все телеканалы транслировали, как его тепло встречали в Китае и как по-дружески он разговаривал с Си Цзиньпином и Нарендрой Моди. Но дистанция все-таки сохранилась: крайне холодные отношения Европы и Москвы негативно сказываются на партнерах, зависящих от торговли со странами ЕС. Большинство участников ШОС воздержались от признания территориальных претензий России к Украине или открытой поддержки военного конфликта.

Reuters напоминает о пакте о взаимной обороне, который в прошлом году подписали Москва и Пхеньян, а также об аналогичном союзе Китая и Северной Кореи. Эти альянсы могут изменить военные расклады в Азиатско-Тихоокеанском регионе и стать основой для «оси потрясений». В то время как Трамп расхваливает свои миротворческие способности, любая новая концентрации военной мощи на Востоке, включающая Россию, вызывает тревогу Запада, отмечает агентство.

Председатель Си на саммите также говорил о противодействии практике запугивания, блоковой конфронтации и менталитета холодной войны. Politico отмечает, что хоть напрямую адресат этого послания не назван, но это было завуалированное сообщение Дональду Трампу, развязавшему мировую торговую войну.

