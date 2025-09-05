Дон за неделю экспортировал в Азербайджан более 20 тонн продукции

С территории Ростовской области с 25 по 29 августа экспортировали в Азербайджан три партии продукции общим весом в 22,2 т. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Из региона отправили около 900 кг мяса, 300 кг готовой молочной продукции и 21 т кормовой смеси. Качество продукции подтвердили лабораторные исследования – партии признали соответствующей требованиям страны-импортера.

Константин Соловьев