К концу года стоимость вторичного элитного жилья может вырасти до 20%

Стоимость вторичного элитного жилья к концу 2025 года вырастет на 10-20% год к году. Об этом «Ъ» заявила топ-брокер Whitewill Екатерина Левина. На горизонте ближайших двух лет возможен ежегодный прирост цен до 14% на вторичную элитную недвижимость, считает директор департамента мониторинга рынка и оценки «Intermark Городская недвижимость» Анатолий Догвань.

По итогам первых семи месяцев этого года средняя стоимость элитной жилой недвижимости Москвы выросла до 1,5 млн руб. за 1 кв. м., на 12% год к году. Такой прирост связан с увеличением спроса, сообщили «Ъ» в Kalinka Ecosystem.

Партнер консалтинговой компании NF Group Андрей Соловьев заявил, что к концу июня 2025 года средняя стоимость первичного элитного жилья на первичном рынке оказалась на 43% больше, чем во вторичном сегменте. В прошлом году эта разница составляла лишь 13%. Дефицит в сегменте дорогостоящих новостроек связан с замедлением активности девелоперов.

