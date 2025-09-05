Покупатели разобрали все готовое

Средняя стоимость квартиры на вторичном рынке элитного жилья по итогам января—июля 2025 года достигла 1,5 млн руб. за 1 кв. м, увеличившись на 12% год к году. По итогам всего текущего года такая недвижимость может подорожать еще на 20%, прогнозируют эксперты. Это следствие высокого спроса на уже построенное высокобюджетное жилье и его дефицита на рынке.

О том, что по итогам первых семи месяцев 2025 года средняя стоимость в сегменте элитной жилой недвижимости Москвы выросла на 12% год к году, до 1,5 млн руб. за 1 кв. м, сообщили “Ъ” в Kalinka Ecosystem. Это связано с ростом спроса на такую недвижимость.

Обратить внимание на вторичный рынок состоятельных покупателей заставляют растущие цены на элитные новостройки, отмечает партнер консалтинговой компании NF Group Андрей Соловьев. По его подсчетам, к концу июня 2025 года средняя стоимость высокобюджетной квартиры на первичном рынке оказалась на 43% больше, чем во вторичном сегменте. Для сравнения: в прошлом году эта разница составляла лишь 13%, добавляет господин Соловьев.

Дефицит в сегменте дорогих жилых новостроек связан с замедлением девелоперской активности.

В январе—июне 2025 года разрешение на строительство комплексов в высокобюджетном ценовом сегменте получили всего четыре проекта, что на 64% меньше год к году, подсчитала топ-брокер Whitewill Екатерина Левина.

Это привело к тому, что за первую половину текущего года объем сделок на вторичном рынке элитной жилой недвижимости вырос почти вдвое, говорит гендиректор Kalinka Ecosystem Алексей Чумалов. Однако многие собственники дорогостоящих квартир не торопятся с продажей своего имущества, предпочитая сберечь его в текущих экономических условиях, когда не так много инструментов для реинвестирования, отмечает директор управления элитной недвижимости «Метриум Премиум» Анна Раджабова.

На этом фоне создается дефицит предложения на рынке вторичного высокобюджетного жилья, что также подталкивает цены к росту. В первом полугодии 2025 года объем экспозиции в сегменте уменьшился на 14% год к году, подсчитал господин Чумалов. Тем временем покупатели в условиях дефицита доступных для приобретения лотов перестали откладывать решение о приобретении недвижимости, считает директор департамента мониторинга рынка и оценки «Intermark Городская недвижимость» Анатолий Догвань. Эксперт добавляет, что дополнительный приток спроса продиктован начавшимся снижением ставок по банковским депозитам.

В результате более ликвидное предложение вторичного жилья за пределами центра города практически сразу вымылось с рынка, говорит Анатолий Догвань.

По данным Kalinka Ecosystem, на этом фоне бюджет покупки снизился на 5% год к году, до 144 млн руб. На текущий момент для покупки доступны в основном дорогие квартиры, что также стало одним из драйверов роста средневзвешенной цены на вторичные квартиры. В основном это недавно введенные в эксплуатацию объекты с более качественным ремонтом, построенные в условиях дорожающего строительства и стройматериалов, поясняет Анна Раджабова. Такие лоты дольше остаются нераспроданными: срок экспозиции растянулся с шести месяцев до девяти и более, отмечает Андрей Соловьев.

По прогнозам топ-брокера Whitewill Екатерины Левиной, к концу 2025 года стоимость вторичного элитного жилья вырастет на 10–20% год к году. А на горизонте ближайших двух лет можно ожидать ежегодного прироста цен до 14%, считает Анатолий Догвань.

София Мешкова