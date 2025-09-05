Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Покупатели разобрали все готовое

Цены на вторичное элитное жилье растут из-за дефицита

Средняя стоимость квартиры на вторичном рынке элитного жилья по итогам января—июля 2025 года достигла 1,5 млн руб. за 1 кв. м, увеличившись на 12% год к году. По итогам всего текущего года такая недвижимость может подорожать еще на 20%, прогнозируют эксперты. Это следствие высокого спроса на уже построенное высокобюджетное жилье и его дефицита на рынке.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

О том, что по итогам первых семи месяцев 2025 года средняя стоимость в сегменте элитной жилой недвижимости Москвы выросла на 12% год к году, до 1,5 млн руб. за 1 кв. м, сообщили “Ъ” в Kalinka Ecosystem. Это связано с ростом спроса на такую недвижимость.

Обратить внимание на вторичный рынок состоятельных покупателей заставляют растущие цены на элитные новостройки, отмечает партнер консалтинговой компании NF Group Андрей Соловьев. По его подсчетам, к концу июня 2025 года средняя стоимость высокобюджетной квартиры на первичном рынке оказалась на 43% больше, чем во вторичном сегменте. Для сравнения: в прошлом году эта разница составляла лишь 13%, добавляет господин Соловьев.

Дефицит в сегменте дорогих жилых новостроек связан с замедлением девелоперской активности.

В январе—июне 2025 года разрешение на строительство комплексов в высокобюджетном ценовом сегменте получили всего четыре проекта, что на 64% меньше год к году, подсчитала топ-брокер Whitewill Екатерина Левина.

Это привело к тому, что за первую половину текущего года объем сделок на вторичном рынке элитной жилой недвижимости вырос почти вдвое, говорит гендиректор Kalinka Ecosystem Алексей Чумалов. Однако многие собственники дорогостоящих квартир не торопятся с продажей своего имущества, предпочитая сберечь его в текущих экономических условиях, когда не так много инструментов для реинвестирования, отмечает директор управления элитной недвижимости «Метриум Премиум» Анна Раджабова.

Покупатели жилья на вторичном рынке разочаровались в дорогой ипотеке

На этом фоне создается дефицит предложения на рынке вторичного высокобюджетного жилья, что также подталкивает цены к росту. В первом полугодии 2025 года объем экспозиции в сегменте уменьшился на 14% год к году, подсчитал господин Чумалов. Тем временем покупатели в условиях дефицита доступных для приобретения лотов перестали откладывать решение о приобретении недвижимости, считает директор департамента мониторинга рынка и оценки «Intermark Городская недвижимость» Анатолий Догвань. Эксперт добавляет, что дополнительный приток спроса продиктован начавшимся снижением ставок по банковским депозитам.

В результате более ликвидное предложение вторичного жилья за пределами центра города практически сразу вымылось с рынка, говорит Анатолий Догвань.

По данным Kalinka Ecosystem, на этом фоне бюджет покупки снизился на 5% год к году, до 144 млн руб. На текущий момент для покупки доступны в основном дорогие квартиры, что также стало одним из драйверов роста средневзвешенной цены на вторичные квартиры. В основном это недавно введенные в эксплуатацию объекты с более качественным ремонтом, построенные в условиях дорожающего строительства и стройматериалов, поясняет Анна Раджабова. Такие лоты дольше остаются нераспроданными: срок экспозиции растянулся с шести месяцев до девяти и более, отмечает Андрей Соловьев.

По прогнозам топ-брокера Whitewill Екатерины Левиной, к концу 2025 года стоимость вторичного элитного жилья вырастет на 10–20% год к году. А на горизонте ближайших двух лет можно ожидать ежегодного прироста цен до 14%, считает Анатолий Догвань.

София Мешкова

