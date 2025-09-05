Вышестоящий суд проверит приговор по делу о краже 112 млн рублей у Олега Митволя

В Красноярский краевой суд поступила жалоба защиты на приговор пенсионерке Елене Магомедселимовой, получившей пять лет колонии по делу о краже 112 млн руб. с зарубежного счета бывшего замглавы Росприроднадзора Олега Митволя. Рассмотрение апелляции назначено на 25 сентября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бывший заместитель руководителя Росприроднадзора Олег Митволь

Фото: Григорий Накалюжный, Коммерсантъ Бывший заместитель руководителя Росприроднадзора Олег Митволь

Фото: Григорий Накалюжный, Коммерсантъ

В мае 2025 года Железнодорожный районный суд Красноярска рассмотрел дело Елены Магомедселимовой. Она, по версии следствия, весной 2023 года опустошила зарубежный банковский счет бывшего замглавы Росприроднадзора Олега Митволя, находившегося тогда в красноярском СИЗО: ему вменяли в вину хищение около 1 млрд руб. при проектировании местного метро (за это преступление он был осужден на 4,5 года). Пенсионерка предъявила в офисе Первого Абу-Даби Банка фальшивую доверенность и сняла наличными сумму в дирхамах, эквивалентную 112 млн руб. Кроме обвинения в краже ей инкриминировали попытку мошенничества — преступная группа, в которую она входила, вынашивала планы хищения недвижимости Олега Митволя стоимостью 245 млн руб. на искусственном острове Пальма-Джуймера в ОАЭ.

Сама пенсионерка отрицает инкриминируемые ей преступления и заявляет, что сняла деньги по просьбе дочери Олега Митволя. Райсуд в эти объяснения не поверил и назначил Елене Магомедселимовой пять лет лишения свободы в колонии общего режима.

В отношении других фигурантов дела, включая ее сына, следствие было приостановлено, поскольку они заключили контракт на прохождение военной службы.

Илья Николаев