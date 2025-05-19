Дирхамы потянули на пять лет

В Красноярске рассмотрели дело пенсионерки Елены Магомедселимовой, которую обвинили в том, что весной 2023 года она опустошила зарубежный банковский счет бывшего замглавы Росприроднадзора Олега Митволя, находившегося тогда в красноярском СИЗО. Она предъявила в офисе Первого Абу-Даби Банка фальшивую доверенность и сняла наличными сумму в дирхамах, эквивалентную 112 млн руб. Кроме обвинения в краже пенсионерке инкриминировали попытку мошенничества — у преступной группы, в которую она входила, был план хищения недвижимости Олега Митволя стоимостью 245 млн руб. на искусственном острове Пальма-Джуймера в ОАЭ. Суд назначил обвиняемой пять лет колонии общего режима. Сама она отрицает инкриминируемые ей преступления, заявив, что сняла деньги по просьбе дочери Митволя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Елена Магомедселимова заверила суд, что сняла дирхамы со счета Олега Митволя по просьбе его дочери

Фото: прокуратура Красноярского края Елена Магомедселимова заверила суд, что сняла дирхамы со счета Олега Митволя по просьбе его дочери

Фото: прокуратура Красноярского края

В Красноярске состоялось итоговое судебное заседание по делу о хищении с зарубежного счета бывшего замглавы Росприроднадзора Олега Митволя. Об этом рассказали в пресс-службе прокуратуры края.

Описываемые в деле события произошли в начале 2023 года. Со счетов Олега Митволя в Первом Абу-Даби Банке были похищены почти 5,5 млн дирхамов (примерно 112 млн руб.). Сам Олег Митволь, в то время возглавлявший Красноярский трест инженерно-строительных изысканий, находился в СИЗО Красноярска по обвинению в хищении около 1 млрд руб. при проектировании местного метро. По факту кражи сбережений бывшего федерального чиновника УМВД по Красноярску возбудило уголовное дело.

Расследование установило, что аферу с накоплениями Олега Митволя провернула целая преступная группа. Первой правоохранители задержали в Ярославле 67-летнюю местную жительницу Елену Магомедселимову, которая ранее работала арбитражным управляющим и имела юридическое образование. Ее доставили под конвоем в Красноярск.

Согласно материалам дела, в конце февраля 2023 года пенсионерка транзитом через Минск отправилась в ОАЭ. В банке россиянка предъявила фальшивую доверенность на право распоряжения счетами Олега Митволя и сняла наличные. В дальнейшем полицейские арестовали четырех ее сообщников, в том числе бывших и действующих силовиков из разных регионов. Личность организатора преступной группы осталась неустановленной. Разыскать похищенные деньги следствию не удалось.

Обвиняемые, говорится в материалах следствия, в конце 2022 года приобрели за 500 тыс. руб. поддельные общероссийский и заграничный паспорта на имя Олега Митволя, в которые были вклеены фотографии одного из злоумышленников. По этим документам они оформили в Смоленске нотариальную доверенность, по которой якобы Олег Митволь уполномочил Елену Магомедселимову быть его представителем в Первом Абу Даби Банке.

По данным правоохранителей, участники группы планировали также завладеть резиденцией Олега Митволя стоимостью 12 млн дирхамов (около 245 млн руб.) в курортном отеле Atlantis The Royal, расположенном на искусственном острове Пальма-Джуймера в ОАЭ.

У Елены Магомедселимовой, говорится в деле, была еще одна липовая доверенность на право совершать сделки с зарубежной недвижимостью бывшего замглавы Росприроднадзора. Еще находясь в ОАЭ, россиянка обратилась в местный земельный комитет и получила информацию о недвижимости Олега Митволя якобы для ее дальнейшей продажи.

Елене Магомедселимовой предъявили обвинение в краже (ч. 4 ст. 158 УК РФ) и приготовление к мошенничеству (ст. 30 и ч. 4 ст. 159 УК РФ). В отношении других фигурантов дела, включая ее сына, следствие было приостановлено, поскольку они заключили контракт на прохождение военной службы, рассказали «Ъ-Сибирь» в прокуратуре. В ноябре 2024 года Железнодорожный райсуд Красноярска приступил к рассмотрению дела по существу.

В прениях сторон гособвинитель запросил для Елены Магомедселимовой пять с половиной лет лишения свободы. Олег Митволь, который отбывает срок в 4,5 года по приговору за хищение на проектировании красноярской подземки, участвовал в судебном процессе по телемосту. Предложенное прокурором наказание для подсудимой он посчитал недостаточно суровым.

Елена Магомедселимова вину не признала. Не отрицая снятие денежных средств со счета Олега Митволя, она указала, что действовала по указанию его дочери, планировав получить за проделанную работу 7 млн руб. По словам обвиняемой, деньги были выданы на основании доверенности, которая прошла проверку в трех инстанциях.

В понедельник Елене Магомедселимовой вынесли приговор — пять лет лишения свободы в колонии общего режима. Гражданский иск к ней заявлен не был.

Константин Воронов