На Дону нашли 82,5 тонны зараженного амброзией подсолнечника
В Ростовской области сотрудники Россельхознадзора обнаружили партию подсолнечника в 82,5 т, зараженной амброзией. Об этом сообщает региональное управление ведомства.
Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ
Продукция хранилась на складе индивидуального предпринимателя в Октябрьском районе. Собственнику объявили предостережение, а партию отправили на переработку.
Семена амброзии – опасного сорняка – могут распространяться с семенами культурных растений и, попадая в почву, засоряя полевые культуры, огороды, сады, луга, пастбища, полезащитные лесные полосы. Карантинное растение устойчиво к скашиванию, затоплению и засухе, а также наносит вред здоровью человека.