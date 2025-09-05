В Троицке кандидата сняли с выборов за цитирование стихов Бориса Пастернака

Троицкий городской суд отменил регистрацию кандидата в депутаты горсобрания по избирательному округу №24 Дениса Малова из-за использования стихотворения Бориса Пастернака без согласия правообладателя, сообщает пресс-служба суда.

Иск к самовыдвиженцу подала его соперница от партии «Единая Россия» Елена Пащенко. Она утверждала, что господин Малов добавил в агитационное видео стихотворение известного поэта без согласия правообладателя. Этим он нарушил закон об интеллектуальной собственности, поскольку исключительное право на произведение действует в течение всей жизни автора и семьдесят лет после его смерти, а срок не истек.

Суд согласился, что кандидат в депутаты незаконно использовал стихотворение Бориса Пастернака. Агитационное видео транслировалось на телевидении. Оно было в ротации до 29 августа. Решение суда об отмене регистрации Дениса Малова вступило в законную силу.

Виталина Ярховска