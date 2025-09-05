Подготовка к отопительному сезону в Свердловской области завершена на 85%

В Свердловской области подготовка к отопительному сезону завершена на 85%, сообщили в департаменте информационной политики региона. В нескольких городах уже окончены основные работы по ремонту инженерных сетей. Всего по области заменят порядка 250 км теплосетей, 255 км водопроводных сетей и 95 км канализационных сетей.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В Верхнем Тагиле обновлено 2,6 км сетей холодного водоснабжения на улицах Чехова, Ленина, Нахимова и Лермонтова. В Каменске-Уральском заменено 1,2 км сетей.

Работы продолжаются в Первоуральске, где обновлено около 7 км сетей на улицах Береговая, Вайнера, Строителей и бульваре Юности, при этом работы на сетях холодного водоснабжения в городе уже завершаются. В Талице модернизируют 3 км сетей, в Кушве — 5 км, а в Ирбите — 7 км. В Североуральске ремонтируется свыше 8 км сетей, две трети из которых финансируются из резервного фонда.

В ближайшее время завершатся работы и в Карпинске — здесь меняют 2 км теплосетей. До конца строительного сезона обновят свыше 5 км в Кировграде, порядка 1,5 км в Сухом Логу, 6 км — в Туринске.

Кроме того, в 18 муниципалитетах Свердловской области проходит капитальный ремонт коммунальных сетей в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Общая протяженность ремонтируемых участков составляет свыше 67 км.

Напомним, мэр Екатеринбурга Алексей Орлов сообщил, что город должен быть готов к пуску тепла к середине сентября. К середине августа промывка и опрессовка систем отопления была выполнена почти в 80% жилых домов и соцобъектов.

Ирина Пичурина