Мэр Орлов: Екатеринбург подготовят к пуску тепла к середине сентября

Екатеринбург должен быть готов к пуску тепла к середине сентября, сообщил в своем Telegram-канале мэр Алексей Орлов. Он также рассказал о ходе подготовки к отопительному сезону в городе.

Глава города сообщил, что в Екатеринбурге заменили почти 49 км инженерных сетей. Уже проведено четыре этапа гидравлических испытаний, а промывка и опрессовка систем отопления выполнены почти в 80% жилых домов и соцобъектов. «Загерметизировано 12 тыс. погонных метров межпанельных стыков, отремонтировано 26,5 тыс. кв. м кровли, 8 тыс. кв. м отмостков и почти столько же фасадов. Также специалисты проверяют состояние теплоисточников и теплопунктов, сооружений водозабора, насосных станций и так далее»,— рассказал господин Орлов.

Напомним, отопительный сезон 2024-2025 годов в Екатеринбурге завершился 12 мая. К новому сезону планируется подготовить 160 теплоисточников, 13 тепловых насосных станций, 467 центральных тепловых пунктов и более 3,5 тыс. км тепловых сетей — к зиме должны быть готовы 8,4 тыс. жилых домов и 1,2 тыс. объектов социальной сферы.

Ирина Пичурина