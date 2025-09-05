Ростовская область экспортировала около 1,4 млн тонн зерна в августе

В августе 2025 года Ростовская область экспортировала около 1,4 млн т зерна и продуктов его переработки. Из них в более 537 тыс. т зерна было отправлено напрямую и более 808 тыс. т — с перевалкой в порту Кавказ. Об этом сообщает издание «ГородN» со ссылкой на данные пресс-службы регионального управления Россельхознадзора.

Чаще всего зерно направлялось в Алжир, Египет, Ливан и Турцию.

В целом в июле-августе 2025 года из Ростовской области всего было экспортировано более 2,2 млн т, что в 1,7 раз меньше, чем в тот же период прошлого года.

Наталья Белоштейн