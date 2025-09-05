ВТБ ищет потенциального покупателя доли банка в Пулково

ВТБ (MOEX: VTBR) ведет переговоры с возможными покупателями доли банка в Пулково. Об этом сообщил глава ВТБ Андрей Костин на ВЭФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Андрей Костин отметил, что всех потенциальных покупателей уже опросили. «У кого-то сейчас денег нет, кто-то говорит: давайте объединимся в нашу общую корпорацию. Но нам быть совладельцем на 5% еще пяти аэропортов неинтересно»,— сказал он (цитата по ТАСС). Отмечается, что свою долю банк продает в связи с планами по выходу из состава акционеров Пулково.

Сегодня глава ВТБ заявил, что ставка Центробанка будет снижаться. Господин Костин также сказал, что ВТБ не заинтересован в покупке аэропорта Домодедово.