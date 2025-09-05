ВТБ не заинтересован в покупке Домодедово

ВТБ (MOEX: VTBR) не рассматривает покупку московского аэропорта Домодедово, заявил глава группы Андрей Костин. Об этом сообщает ТАСС.

17 июня Арбитражный суд Московской области обратил аэропорт в доход государства. Поводом для этого стали иностранные гражданства бенефициаров ООО «ДМЕ Холдинг» Дмитрия Каменщика и Валерия Когана. Судебные приставы запретили предпринимателям выезжать за границу, в шесть ключевых для деятельности аэропорта из 25 компаний были введены наблюдатели из Росавиации. С 19 июня «ДМЕ холдинг» находится в распоряжении «Росимущества».

