Защитник Кристофер Ву перешел в «Спартак» из «Ренна»

Колумбийский центральный защитник Кристофер Ву стал игроком московского футбольного клуба «Спартак». Об этом сообщила пресс-служба команды.

Контракт с 23-летним футболистом рассчитан на четыре года. За «Спартак» Ву будет выступать под третьим номером.

Ранее Кристофер Ву представлял французский «Ренн», выступающий в Ligue 1 — высшем дивизионе страны. В составе команды он провел 60 матчей в различных турнирах, отметившись двумя голами и одной результативной передачей. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость защитника в €6 млн.

После семи туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» с 11-ю очками занимает шестое место в турнирной таблице.

Таисия Орлова