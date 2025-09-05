Нижегородская мэрия постановила снести 14 объектов стадиона «Водник»
В постановлении администрации Нижнего Новгорода о признании стадиона «Водник» аварийным указано о сносе 14 объектов капитального строительства на улице Алексеевской, 30А. Документ от 13 августа был опубликован уже после закрытия стадиона, обратило внимание ИА «Говорит Нижний».
Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ
В мэрии в свою очередь пояснили, что сроки размещения муниципальных правовых актов не регламентированы: документы без специального грифа могут быть размещены на сайте в любые свободные сроки.
Сносу подлежат футбольное поле, хоккейная площадка, два забора, два теннисных корта, два блока гаражей, беговая дорожка, судейская будка, трибуны, школа фигурного катания, трансформаторная подстанция и спортивный клуб.
В постановлении указано также, что решение о признании стадиона аварийным принято в том числе в целях принятия решения о комплексном развитии территории нежилой застройки (КРТ).
Как писал «Ъ-Приволжье», стадион «Водник» закрыли 29 августа. Его территорию планируется включить в проект КРТ. По данным властей, этот проект предусматривает создание на его территории нового многофункционального спортивного центра.