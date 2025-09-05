Нижегородская мэрия постановила снести 14 объектов стадиона «Водник»

В постановлении администрации Нижнего Новгорода о признании стадиона «Водник» аварийным указано о сносе 14 объектов капитального строительства на улице Алексеевской, 30А. Документ от 13 августа был опубликован уже после закрытия стадиона, обратило внимание ИА «Говорит Нижний».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

В мэрии в свою очередь пояснили, что сроки размещения муниципальных правовых актов не регламентированы: документы без специального грифа могут быть размещены на сайте в любые свободные сроки.

Сносу подлежат футбольное поле, хоккейная площадка, два забора, два теннисных корта, два блока гаражей, беговая дорожка, судейская будка, трибуны, школа фигурного катания, трансформаторная подстанция и спортивный клуб.

В постановлении указано также, что решение о признании стадиона аварийным принято в том числе в целях принятия решения о комплексном развитии территории нежилой застройки (КРТ).

Как писал «Ъ-Приволжье», стадион «Водник» закрыли 29 августа. Его территорию планируется включить в проект КРТ. По данным властей, этот проект предусматривает создание на его территории нового многофункционального спортивного центра.

Галина Шамберина