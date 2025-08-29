Стадион «Водник» в Нижнем Новгороде признали аварийным и закрыли

В Нижнем Новгороде признали аварийным и закрыли разрушающийся стадион «Водник», расположенный в историческом центре города. Об этом сообщили в мэрии 29 августа 2025 года.

Фото: Александра Викулова, Коммерсантъ

Фото: Александра Викулова, Коммерсантъ

Специализированная организация, обследовавшая стадион 1937 года постройки, признала значительный износ здания спортклуба, футбольное поле, беговые дорожки и трибуны. В связи с этим с 29 августа закрыли все проходы на стадион, в дальнейшем усилят охрану. Занятия воспитанников спортшколы «Водник» перенесут в другие школы.

Как писал «Ъ-Приволжье», стадион планируют включить в границы проекта комплексного развития территории (КРТ). В мэрии уточнили, что «Институт развития агломерации Нижегородской области» продолжает разработку мастер-плана, который будет включать спортивный объект, доступный для занятий детей.

«Водник» власти пытались реконструировать на протяжении 20 последних лет. В 2006-2010 годах был инвестпроект мэрии с компанией «Пересвет-Регион-НН», однако его реализовать не удалось. Затем власти рассчитывали включить объект в федеральную программу «Формирование комфортной городской среды», но из-за капиталоемкости он в нее не вошел. В 2023 году автономная некоммерческая организация (АНО) «На старт» вышла с частной концессионной инициативой для реконструкции стадиона. Взамен инвестор претендовал на соседние участки, с административным зданием стадиона и гаражами, чтобы снести их и построить там жилье. Однако в администрации Нижнего Новгорода впоследствии решили отказаться от этого предложения.

